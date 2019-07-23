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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал предстоящее противостояние со швейцарским «Туном» в Лиге Европы. Об этом 23 июля сообщает «Чемпионат».

"Сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола», — сказал Кононов.

По его словам, сегодня швейцарский футбол развивается динамично, поэтому не нужно смотреть на бюджет и количество трофеев соперника.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится в Швейцарии 8 августа, ответный — 15 августа в Москве.

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