Барселона, Испания, 23 июля 2019, 14:28 — REGNUM
Французский полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн выйдет на поле в стартовом составе в матче с «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.
Для Гризманна этот матч станет первым в составе каталонского клуба после того, как он перешёл из мадридского «Атлетико».
Отметим, что игра состоится в рамках предсезонной подготовки и пройдёт в японском городе Сайтама 23 июля.
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