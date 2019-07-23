Барселона, Испания, , 14:28 — REGNUM

Французский полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн выйдет на поле в стартовом составе в матче с «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Для Гризманна этот матч станет первым в составе каталонского клуба после того, как он перешёл из мадридского «Атлетико».

Отметим, что игра состоится в рамках предсезонной подготовки и пройдёт в японском городе Сайтама 23 июля.

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