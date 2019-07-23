Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM

Арбитр матча между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» (Москва) сделал две ошибки. К такому выводу пришёл глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров. По его мнению, судья Кирилл Левников не удалил полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и не назначил на 60-й минуте пенальти в ворота москвичей.

«На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую жёлтую карточку и удалить игрока. Арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Спартака», Фернанду нарушал правила. Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения», — цитирует Егорова пресс-служба ФК «Ростов».

ИА REGNUM ранее сообщало, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал комментировать судейство, предоставив очевидцам право оценить работу арбитра. По словам наставника, его подопечные были достойны выиграть. Матч завершился со счётом 2:2. Авторами голов стали игроки «Ростова» Хорен Байрамян и Александр Зуев, а также Луис Адриано и Георгий Джикия (оба — «Спартак»).

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