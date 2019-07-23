Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака». В частности, отмечается, что комментировать действия силовиков и полиции во время инцидента на стадионе «Ростов-Арена».

"Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России», — указано в заявлении, опубликованном на сайте жёлто-синих.

По информации ростовской команды, стюарды вели себя «корректно и доброжелательно». Что касается футбольной баталии, то она была омрачена поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые «грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями».

ИА REGNUM напоминает, что массовая драка в подтрибунном помещении «Ростов-Арены», в которую пришлось вмешаться сотрудникам ОМОНа, произошла после матча между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). Очевидцы, снявшие на видео мобильных телефонов произошедшее, распространили кадры в социальных сетях. Руководство московского футбольного клуба осудило действия сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов. По их мнению, задержать нарушителей порядка, которые пронесли пиротехнику на трибуны, можно было точечно.

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