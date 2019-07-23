Москва, , 12:45 — REGNUM

Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов не поможет команде на Кубке мира, который пройдёт в Китае. Об этом 23 июля сообщается на сайте Федерации баскетбола России (ФБР).

Возможной причиной стала травма колена, которая не позволила Мозгову провести ни одного матча в сезоне 2018/19 НБА.

Напомним, Кубок мира по баскетболу состоится с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе соперниками сборной России будут команды Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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