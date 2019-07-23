Палермо, Италия, , 12:00 — REGNUM

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева снялась с турнира в итальянском Палермо. Об этом сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

В первом круге соревнований Вихлянцева должна была сыграть с бразильской теннисисткой Габриэлой Се. Теперь её заменит представительница Испании Георгина Гарсия-Перес.

О причинах отказа Вихлянцевой участвовать в соревнованиях не сообщается.

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