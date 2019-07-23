Палермо, Италия, 23 июля 2019, 11:56 — REGNUM
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Австралии Джейми Форлис в первом круге турнира в Палермо (Италия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Самсонова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка.
Во втором турнира Самсонова сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.
Читайте также: Евгений Донской выиграл «Челленджер» в Нур-Султане