Сан-Антонио, США, , 11:36 — REGNUM

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан назначен на должность ассистента главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Данкан будет помогать главному тренеру «Сан-Антонио» Грегу Поповичу. Вторым его ассистентом станет Уилл Харди.

Напомним, Данкан был выбран под первым номером на драфте 1997 года. Все 19 лет своей карьеры в НБА он играл за «Сан-Антонио», в составе которого выиграл пять чемпионских титулов и дважды признавался самым ценным игроком сезона.

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