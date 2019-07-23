Новый Орлеан, США, , 10:52 — REGNUM

Баскетболист Зайон Уильямсон, ставший первым номером драфта-2019 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отказался от участия в тренировочном лагере сборной США. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что Уильямсон должен был тренироваться со второй сборной США, которая оказывает поддержку основной команде перед предстоящим Кубком мира.

Однако Уильямсон отказался, мотивировав это желанием лучше подготовиться к сезону в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, в июне «Нью-Орлеан Пеликанс» выбрал Уильямсона на драфте НБА 2019 года под первым номером.

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