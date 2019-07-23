Анкара, 23 июля 2019, 13:40 — REGNUM
Женская сборная Турецкой Республики по волейболу стала победителем Чемпионата Европы до 16 лет, проходившего в Италии и Хорватии. Чемпионаты Европы по волейболу среди девушек до 16 лет проводятся под эгидой Европейской конфедерации волейбола. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в финальном матче турнира турчанки одержали верх над итальянскими соперницами, хозяйками турнира, одержав убедительную победу со счётом 3:0. Главный тренер команды Берк Инанч заявил: «Благослови Аллах турецкий спорт и волейбол. Мы очень горды возвратиться на родину чемпионами. Наши девушки показали достойную игру и борьбу до победного конца. Мы нацелены на их развитие и достижение ещё более высоких результатов». Капитан национальной сборной Пелин Эроктай подчеркнула: «Мы прошли через превосходный турнир. Мы верили в то, что выиграем его. Я думаю, мы смогли добиться выдающегося успеха».