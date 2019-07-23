Стамбул, Турция, , 09:49 — REGNUM

Немецкий голкипер Лорис Кариус, выступающий за «Бешикташ», отказывается покидать турецкий клуб. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам Кариуса, он отклонил два предложения о переходе от клубов из Англии, а также три из Германии.

«Мне нравится «Бешикташ», меня здесь всё устраивает», — сказал Кариус.

Напомним, летом 2018 года Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» на правах аренды. Это произошло после того, как он допустил две грубые ошибки в финале Лиги чемпионов, из-за чего «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

В Турции сообщали, что «Бешикташ» недоволен игровой формой Кариуса и намерен вернуть его в «Ливерпуль» досрочно.

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