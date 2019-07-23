Эйндховен, Нидерланды, , 09:33 — REGNUM

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации издания, «Спартак» выкупит трансфер уругвайского хавбека за €15 млн.

Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитанником клуба «Насьональ» из Монтевидео. Летом 2015 года он перешёл в ПСВ за €7 млн.

В сезоне 2018/19 Перейро сыграл в 27 матчах чемпионата Голландии, в которых забил 10 голов.

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