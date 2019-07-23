Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:03 — REGNUM

Бразильский защитник Филипе Луис перешёл из мадридского «Атлетико» во «Фламенго». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Луис подписал контракт с «Фламенго» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до декабря 2021 года.

Напомним, Луис играл за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а также с 2015 по 2019 год. В составе команды он сыграл 333 матча, в которых забил девять голов.

Вместе с «Атлетико» Луис выиграл семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, а также два раза — Лигу Европы и три раза — Суперкубок УЕФА.

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