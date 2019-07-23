Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM

В микрорайоне Солнечном города Екатеринбурга начала работу новая хоккейная арена «Авто». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

На открытии площадки присутствовали глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Строительство новой хоккейной площадки стало возможным после победы на V Всероссийском фестивале по хоккею среди любителей екатеринбургской команды «Авто» в 2016 году. По итогам фестиваля был получен грант в размере 100 млн рублей, чек которого символически вручает лично президент России Владимир Путин.

В пресс-службе администрации города уточнили, что спортивный комплекс включает в себя две ледовые арены и более десятка других спортивных помещений и раздевалок. Ежедневно на арене могут тренироваться порядка 800 детей. Также предусмотрено проживание в спортивном интернате комплекса до 108 хоккеистов.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге была снесена недостроенная телебашня. На её месте планируется возвести «Ледовую арену», на которой будет проводить свои домашние матчи ХК «Автомобилист».