Бостон, США, , 08:21 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» подписал контракт с российским нападающим Павлом Шэном. Об этом сообщает CapFriendly.

Отмечается, что контракт рассчитан на три года и вступит в силу с сезона-2019/20.

В сезоне 2018/19 Шэн выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» и провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, отдав одну результативную передачу.

В 2019 году 19-летний игрок играл за сборную России на молодёжном чемпионате мира. Он сыграл в семи матчах, в которых забил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Шэн выбран «Бостоном» в седьмом раунде драфта-2018 под общим 212-м номером.

Читайте также: «Сент-Луис» подписал новый контракт с голкипером Хуссо