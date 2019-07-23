Милан, Италия, , 08:07 — REGNUM

Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato.

По информации издания, агенты Лаксальта предложили игрока «Зениту». При этом сам игрок склоняется к переходу в «Торино», руководство которого не готово платить €15 млн, которые требует «Милан».

Напомним, «Зенит» проявлял интерес к Лаксальту летом 2018 года, однако сделка не состоялась.

Читайте также: «Зенит» отказался от хавбека итальянского ФК «Дженоа» Лаксальта — СМИ

В сезоне 2018/19 Лаксальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Миланом» действителен до лета 2022 года.

Читайте также: Уругваец Лаксальт стал игроком «Милана»