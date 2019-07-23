Лондон, , 07:58 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос перейдёт в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает BBC.

По информации издания, Себальос будет играть за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Отмечается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Клубы согласовали условия сделки, а футболист дал согласие на переход в лондонский клуб.

Напомним, летом 2017 года Себальос перешёл в «Реал» из «Бетиса» за €16,5 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 23 матчах чемпионата Испании, в которых забил три гола.

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