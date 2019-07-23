Севилья, Испания, 23 июля 2019, 07:44 — REGNUM
Французский полузащитник Набиль Фекир перешёл из «Лиона» в «Бетис». Об этом 23 июля сообщается на странице испанского клуба в Twitter.
Отмечается, что Фекир подписал с клубом соглашение, рассчитанное на пять лет. Сумма трансфера и условия сделки не разглашаются
Напомним, Фекир является воспитанником «Лиона». Он сыграл в 193 матчах за клуб, в которых забил 69 голов и отдал 46 результативных передач. За сборную Франции хавбек провёл 21 игру и забил два гола.
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