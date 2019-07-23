Порту, Португалия, , 07:33 — REGNUM

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра заявил, что его команду ждёт непростая поездка в Россию, на матч с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Краснодар» — сильная команда, которая уже начала сезон. Впрочем, мы сосредоточены только на нашей работе», — сказал Данилу.

Он также добавил, что перед матчами с «Краснодаром» «Порту» проведёт товарищескую игру с «Монако», которая станет тестом для команды.

Напомним, «Краснодар» и «Порту» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Краснодаре 7 августа, ответная игра состоится на 13 августа в Португалии.

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