Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде. Губернатор Глеб Никитин заявил, что работа над концепцией проведения форума продолжается вместе с Минспорта РФ, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам Никитина, в этом масштабном мероприятии могут принять участие более 2 тыс. гостей. При этом власти рассчитывают максимально задействовать объекты инфраструктуры, построенные к чемпионату мира по футболу.

«Особое внимание уделяется событийному наполнению форума, причем как для участников, так и для жителей региона. Спорт становится значимой частью жизни для все большего количества людей и это обязательно нужно учитывать при организации», — уверен губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае стало известно, что Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом Никитин сообщил, выступая перед депутатами Законодательного собрания области с отчётом об итогах работы за 2018 год.

Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске.