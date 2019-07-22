Ньон, Швейцария, , 16:32 — REGNUM

Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».

Соперник «Спартака» определился в ходе прошедшей в городе Ньоне (Швейцария) жеребьёвки.

Напомним, финал 49-й Лиги Европы пройдёт в Гданьске (Польша) 27 мая 2020 г. Второй отборочный раунд чемпионата состоится 25 июля и 1 августа 2019 г., третий — 8 и 15 августа. Команда, победившая в третьем раунде, выйдет в плей-офф Лиги Европы.

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