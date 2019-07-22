Кашарский район, , 14:03 — REGNUM

Главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка пригласили в Ростовскую область на открытие ледового дворца. Арена появится в селе Каменка Кашарского района в пока ещё строящемся спортивном комплексе, сообщает ИА REGNUM.

Инвестором реализации проекта выступает группа компаний «Светлый», которая намерена внести 300 млн рублей. Как ожидается, спортивный комплекс примет первых гостей до конца 2019 года.

«На открытие ледового комплекса пригласили легенду советского хоккея Владислава Третьяка», — уточняет пресс-служба донского губернатора.

Напомним, в Ростовской области ежегодно проводится Южная хоккейная лига — турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд. В сезоне 2018−2019 в соревнованиях приняло участие девять команд из Ростова-на-Дону и Ростовской области.