Стамбул, Турция, , 13:25 — REGNUM

Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Бактыбек Турусбеков занял девятое место в международных соревнованиях по плаванию через пролив Босфор. Об этом сообщили в пресс-службе государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии.

Депутат преодолел 6,5 км за 1 час 6 минут и занял девятое место в возрастной категории «55−60 лет». В ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфор приняли участие 2400 человек из 59 стран.

Напомним, в августе 2018 года депутат Бактыбек Турусбеков занял второе место в международном заплыве Issyk-Kul Swim Challenge через озеро Иссык-Куль. Участники соревнований преодолели более 15 км.