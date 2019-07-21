Москва, , 22:07 — REGNUM

Московское «Динамо» на своем поле уступило казанскому «Рубину» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Бека Микелтадзе, который забил единственный мяч на 93-й минуте.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Клуб «Динамо», набравший пока один балл, находится на двенадцатой позиции.

Читайте также: «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ