Москва, , 20:24 — REGNUM

Московский клуб «Локомотив» на своем поле переиграл «Тамбов» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Антонио Эдер и Владислав Игнатьев. У гостей мяч забил Михаил Костюков.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России московский клуб «Локомотив» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Клуб «Тамбов», не набравший пока баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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