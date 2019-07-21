Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM

Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» нанес поражение с разгромным счетом грозненской команде «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Тренировка игроков «Ахмат» перед матчем с «Уралом» Fc-akhmat.ru

Игра состоялась 21 июля на поле «Екатеринбург Арены» и закончилась победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче открыл форвард «Урала» Владимир Ильин, поразивший ворота «Ахмата» в добавленное время первого тайма. На 58-й минуте игры отличился голландский хавбек хозяев Отман Эль-Кабир, а на 78-й — полузащитник Юрий Бавин, который и привел счет к итоговому состоянию

Отметим, по итогам встречи «Урал» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ахмат» с 3 очками в активе — на шестом месте.