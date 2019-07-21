Калуга, , 15:25 — REGNUM

Власти Калужской области рассматривают возможность поощрения тех, кто занимается спортом и не болеет. Об этом заявил на совещании по вопросам развития физической культуры и спорта губернатор Анатолий Артамонов. По словам главы региона, ежегодно в области увеличивается количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. К 2024 году планируется вовлечь в спорт порядка 55% населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» с 2019 по 2021 годы из федерального бюджета Калужской области будет выделено свыше трёх млрд рублей, а из областной казны — более 907 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля калужский регион посетил с рабочим визитом министр спорта РФ Павел Колобков. Глава федерального ведомства побывал на предприятии ООО «Соболь», которое является лидером на отечественном рынке спортивных товаров. Павел Колобков принял участие в открытии соревнований по городошному спорту, познакомился с ходом строительства Дворца спорта в областном центре и с тренировочными футбольными базами «Спутник» и «Орбита», которые построили в Калуге в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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