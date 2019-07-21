Сент-Луис, США, , 15:09 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заключил новое соглашение со своим финским голкипером Вилле Хуссо, сообщает 21 июля пресс-служба команды из Сент-Луиса.

Также сообщается, что соглашение между 24-летним хоккеистом и клубом рассчитано на один год.

Отметим, в минувшем сезоне Вилле Хусто играл за фарм-клуб «Сент-Луиса» «Сан-Антонио», приняв участие в 27 матчах в его составе. В них он в среднем пропускал по 3,67 шайбы, отражая 87,1% бросков по его воротам.