Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM

Российский теннисист Евгений Донской одержал победу в турнире серии «Челленджер», проходившем в Нур-Султане.

В финальной схватке он оказался сильнее американца Себастьяна Корды и выиграл у него со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Матч продолжался в течение 2 часов 15 минут.

Отметим, это третья победа Евгения Донского на турнирах серии «Челленджер» в Казахстане, ранее он побеждал здесь в 2012 и 2016 году. За победу в этом году теннисист получит 18 тысяч долларов призовых и 110 очков рейтинга.