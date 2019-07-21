Турин, Италия, 21 июля 2019, 14:32 — REGNUM
Боснийский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Миралем Пьянич признался, что никогда не собирался уходить из команды. Его слова приводит 21 июля La Stampa.
«Нам будет весело в этой команде. Никогда не думал об уходе из «Ювентуса», — заявил 29-летний футболист.
Также он рассказал, что у него были невероятные отношения с бывшим главным тренером команды Массимилиано Аллегри и они смеялись над всеми слухами.
Кроме этого, футболист отметил, что он счастлив, находясь в Турине, и что он хочет помочь фантастическим футболистам, находящимся вокруг него, стать ещё лучше.
«Мечта — выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне и во всех последующих, пока играю здесь», — заключил Миралем Пьянич.
Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболист может перейти в мадридский клуб «Реал».