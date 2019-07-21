Мадрид, , 14:37 — REGNUM

Агент английского нападающего мадридского футбольного клуба «Реал» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт выступил с критикой главного тренера команды Зинедина Зидана за его слова о возможном скором уходе его подопечного из клуба, его слова 21 июля приводит ESPN FC.

«Позор для Зидана говорить подобным образом о том, кто так много сделал для «Реала», — заявил Барнетт.

Также агент Бэйла отметил, что его подопечный покинет клуб, когда это будет нужно самому футболисту и позиция Зидана в данном вопросе не будет иметь никакого значения.

Отметим, ранее главный тренер «Реала» заявил о том, что он надеется на то, что Гарет Бэйл в скором времени покинет мадридский клуб.

Напомним, в минувшем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Реал» в 42 матчах, забив в них 14 голов.