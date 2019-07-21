Бухарест, , 13:48 — REGNUM

Румынская Теннисистка Симона Халеп провела большой парад в честь своей победы на Уимблдонском турнире в своем родном городе Констанца, фото парада размещены 21 июля в официальном Twitter Халеп.

В ходе парада румынская теннисистка проехала по улицам своего родного города на двухэтажном автобусе с завоеванным ею трофеем, а после этого выступила перед несколькими тысячами своих болельщиков.

Отметим, ранее Симона Халеп провела церемонию преставления своего трофея на Национальном стадионе в Бухаресте, на котором собралось 25 тысяч человек.

Напомним, в финале Уимблдона-2019 румынская теннисистка разгромила со счетом 6:2, 6:2 американку Серену Уильямс.