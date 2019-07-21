Кванджу, Южная Корея, , 13:20 — REGNUM

Российские пловчихи Анна Егорова и Вероника Андрусенко стали финалистками на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Андрусенко смогла квалифицироваться в финал, показав шестое время в общем зачете, которое составило 4 минуты 6,28 секунды. Егорова показала восьмой результат — 4 минуты 07,1 секунды.

При этом на аналогичной дистанции у мужчин российский пловец Александр Красных стал девятым с результатом 3 минут 46,65 секунды, что не позволило ему выйти в финал соревнований.

Отметим, ранее стало известно, что российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода с результатом 59,31 секунды и 59,32 секунды стали финалистами соревнований на дистанции 100 м брассом.