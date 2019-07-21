Сент-Луис, США, , 13:22 — REGNUM

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун, владеющий в настоящее время Кубком Стэнли, наполнил престижный трофей жареными равиоли. Видео соответствующего содержания размещено 21 июля в официальном Тwitter «Сент-Луис «.

На видео видно, как хоккеист наполнил главный приз НХЛ жареными равиоли и съел их вместе со своей семьёй.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1152633519329415168

Напомним, ранее другой форвард «Сент-Луиса» Робби Фарри накормил собак из Кубка Стэнли спагетти с фрикадельками, капитан команды Алекс Пьетранджело ел из него бабушкины макароны, а защитник Роберт Бортуццо наполнил чашу Кубка сыром, мясом и другими пищевыми продуктами.

Отметим, команда «Сент-Луис Блюз» в сезоне 2018/19 выиграла Кубок Стэнли впервые в своей истории с начала существования команды в 1967 году.