Турин, Италия, , 12:31 — REGNUM

Футбольный туринский клуб «Ювентус» лидирует в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает 21 июля Football Italia.

Дэнни Роуз (cc) Chelsea Debs

По информации источника, ранее главным претендентом на 29-летнего футболиста назывался клуб «Пари Сен-Жермен», однако после неудачи в вопросе приобретения другого защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера, «Ювентус», с подачи своего главного тренера Маурицио Сарри, включился в эту борьбу.

Отметим, в прошедшем сезоне Дэнни Роуз провел в составе «Тоттенхэма» 37 матчей и отметился в них 5 голевыми пасами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.