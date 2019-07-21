Париж, , 12:31 — REGNUM

Конкретных предложений по переходу бразильского форварда команды «Пари Сен-Жермен» Неймару в другой клуб не поступало, рассказал спортивный директор бразильской команды Леонардо, его слова приводит 21 июля Mundo Deprovito.

Как рассказал Леонардо, ничего нового у него на эту тему нет.

«Дело не сдвинулось с места, и конкретного предложения по Неймару нет», — заявил спортивный директор «ПСЖ» и добавил, что 27-летний футболист продолжает оставаться членом парижской команды.

Напомним, ранее в СМИ рассказывалось о возможности возвращения форварда Неймара в команду «Барселона».

Отметим, бразильский футболист перешел в состав «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В минувшем сезоне сыграл в 28 матчах за клуб и отметился в них 23 голами.