Манчестер, Великобритания, , 12:29 — REGNUM

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продвинулся в вопросе о возможности приобретения в свой состав форварда из Кот-д'Ивуара команды «Лилль» Николя Пепе, сообщает 21 июля The Times.

По данным источника, переговоры по приобретению «МЮ» 24-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии. При этом «Лилль» оценивает своего нападающего в 70 млн фунтов (около 77,9 млн евро).

Также известно, что на приобретении Пепе настаивает лично главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер.

Конкурентами «МЮ» в борьбе за футболиста являются «Эвертон», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Отметим, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 41 матче и отметился в них 23 голами и 12 голевыми пасами.