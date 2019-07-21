Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» подвёл итоги ничейного матча со столичным «Спартаком» (2:2). Валерий Карпин указал на то, что прошедшую игру его подопечные «должны были выиграть».

«Ребята молодцы. Вопреки сами знаете чему, они добились сегодня ничьей. [Этот матч] должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть. Мы эту игру должны были выигрывать, а не спасать, по идее», — поделился наставник после футбольной баталии.

Комментировать судейство Карпин не стал, предоставив очевидцам право оценить работу судей.

«Мы были достойны выиграть. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего. Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее», — прокомментировал заключительную игру в составе «Ростова» полузащитник Александр Гацкан.

ИА REGNUM напоминает, что авторами голов стали Хорен Байрамян («Ростов»), открывший счёт матча на 23-й минуте, Луис Адриано («Спартак»), реализовавший пенальти, Георгий Джикия («Спартак») и Александр Зуев («Ростов»).

Стоит отметить, что, несмотря на позднее начало матча, стадион «Ростов Арена» собрал 35 тыс. 865 болельщиков.

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