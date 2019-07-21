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Французский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’голо Канте выехал из расположения команды на спортивных сборах в Японии и направился авиарейсом в Великобританию, сообщает 21 июля пресс-служба «Челси».

Также сообщается, что в Великобритании 28-летний футболист будет восстанавливаться от травмы колена, полученной им в конце минувшего сезона.

Напомним, Н’голо Канте получил травму на тренировке «Челси» перед матчем Лиги Европы, в котором его клуб разгромил лондонский «Арсенал», а сам он не смог выйти на поле.

Отметим, в минувшем сезоне французский игрок принял участие в 36 матчах за «Челси» и отметился в них 4 голами и 4 результативными передачами.