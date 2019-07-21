Сан-Антонио, США, , 11:33 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля Александр Олейник оказался в больнице после боя с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC on ESPN 4, проходившем в Сан-Антонио. Об этом сообщил 21 июля в своём Twitter журналист Ариэль Хельвани.

«По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что, по неподтвержденным данным, у российского бойца подозревают разрыв крестообразных связок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису за 12 секунд первого раунда.