Москва, , 11:19 — REGNUM

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала официальное заявление об произошедшем в Ростове инциденте с болельщиками после матча 2-го тура чемпионата России между командами «Спартак» и «Ростов». Текст заявления размещен 21 июля на официальном сайте РПЛ.

«По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чём свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет», — говорится в официальном заявлении РПЛ.

При это в нем подчеркивается, что часть спартаковских болельщиков использовала в ходе матча пиротехнические изделия и бросала их в сторону стюардов.

Также в заявлении отмечается, что после матча полицией была проведена операция по задержанию наиболее злостных нарушителей, однако частью болельщиков была предпринята попытка отбить задержанных и завязалась потасовка.

«По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», — говорится в сообщении РПЛ и добавляется, что по данным ростовской мэрии задержан 1 человек по ст. 20.31 ч.3., и ещё 7 человек по 20.31 ч.1., а также один человек обратился за медицинской помощью.

«Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил», — заключается в сообщении РПЛ.

Отметим, как сообщало, ранее, 20 июля, футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России со счетом 2:2.