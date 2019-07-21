Лас-Вегас, США, , 10:45 — REGNUM

Американский боксер Калеб Плант провел удачную защиту своего титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Соперником Планта стал его соотечественник Майк Ли. Калеб Плант сразу уверенно вел в поединке и уже в первом раунде, нанеся противнику точный левый боковой в челюсть, отправил его в нокдаун. Во втором раунде Плант продолжил свое доминирование, а в третьем снова дважды отправил Ли в нокдаун. После этого судья остановил бой и присудил победу Калебу Планту техническим нокаутом.

Отметим, это 19-я победа (11 — нокаутом) в профессиональной карьере ни разу непобежденного 27-летнего Калеба Планта. Для 32-летнего Майка Ли это первое поражение при 21 победе (11 — нокаутом).