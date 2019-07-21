Лион, Франция, , 10:21 — REGNUM

Защитник сборной США и футбольного клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» Ааронг Ланг может перейти во французский футбольный чемпионат, сообщает 21 июля Le Figaro.

По данным источника, американским 26-летним футболистом заинтересовалась команда «Лион». Сумма отступных за игрока по текущему контракту, рассчитанному до 2021 года, составляет 5 млн евро.

Также сообщается, что футболистом интересуются лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед» и флорентийская команда «Фиорентина».

Отметим, в минувшем сезоне Ааронг Ланг сыграл за «Нью-Йорк Ред Буллз» в 13 матчах и смог в них забить один гол.