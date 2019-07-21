Лас-Вегас, США, , 09:42 — REGNUM

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал верх над американцем Китом Турманом в титульном бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоялся в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегаса.

Бой начался с разведки и Пакьяо смог отправить оппонента в нокдаун уже в первом раунде, однако американец сразу же встал и продолжил бой.

В дальнейшем несмотря на диктовку Пакьяо, Турману удалось отыграть у него несколько раундов, однако на большее американца не хватило. В итоге судьи раздельным решением отдали победу филиппинцу со счетом 113−114, 115−112, 115−112.

Отметим, это 62-я (39 — нокаутом) победа в карьере 40-летнего Мэнни Пакьяо при 7 поражениях и 2 ничьих. Для 32-летнего Кита Турмана это первое поражение при 29 победах (22 — нокаутом).