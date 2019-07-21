Ньюпорт, , 09:41 — REGNUM

Вице-президент Федерации тенниса России, победитель ОИ-2000, известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников официально введен в Международный зал теннисной славы, сообщает 21 июля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Евгений Кафельников (cc) Wikigo

Торжественная церемония, посвященная этому событию, состоялась в Ньюпорте (США). Сам Евгений Кафельников, присутствовавший на ней, поблагодарил за это достижение своих родителей, а также тех, кто помогал ему во время его игровой карьеры.

«Я знаю, что это такое и каково находиться в Зале славы, и я буду нести эту ответственность до конца жизни», — приводит пресс-служба АТР слова Евгения Кафельникова.

Отметим, Евгений Кафельников в прошлом являлся первой ракеткой мира, также является победителем 26 турниров АТР в одиночном разряде и 27 в парном. Также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России в 2002 году и ОИ-2000 в одиночном разряде.