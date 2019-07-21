Сан-Антонио, США, , 09:17 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Этот нокаут стал самым быстры в истории UFCв тяжелой весовой категории.

Отметим, это второе подряд и 13-е в карьере поражение Алексея Олейника. Ранее на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербург российский боец также нокаутом уступил Алистару Овериму из Нидерландов.