Сан-Антонио, США, 21 июля 2019, 09:17 — REGNUM
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Этот нокаут стал самым быстры в истории UFCв тяжелой весовой категории.
Отметим, это второе подряд и 13-е в карьере поражение Алексея Олейника. Ранее на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербург российский боец также нокаутом уступил Алистару Овериму из Нидерландов.