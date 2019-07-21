Санта-Клара, США, , 08:50 — REGNUM

Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» обыграл с крупным счетом команду «Гвадалахара» в матче турнира Международного кубка чемпионов.

Игра состоялась на поле «Стивен-стэдиума» в Санта-Кларе и закончилась со счетом 3:0 в пользу португальского кулба.

Голами в составе победителей отличились испанский форвард «Бенфики» Рауль де Томас (4-я минута), нападающий Рафа Силва (70-я) и швейцарский форвард Харис Сеферович (73-я).

Отметим, в следующем матче «Гвадалахара» 24 июля сыграет с мадридским «Атлетико», а «Бенфика» 25 июля встретится с флорентийской «Фиорентиной».