Сан-Антонио, США, 21 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский победил представителя США Джон Ротвелла на турнире UFC on ESPN 4, проходившем в Сан-Антонио.
По итогам всех трех заявленных раундов поединка судьи единогласным решением отдали победу Орловскому со счетом 30−27, 30−27, 30−27.
Отметим, это первая победа Орловского за последние пять боев и 17-я в карьере. Одержав её, белорусский боец установил новый рекорд по количеству побед в UFC в тяжелом весе, опередив американца Фрэнка Мира. Для Ротвелла данное поражение стало третьим подряд при 36 победах.