Геленджик, Краснодарский край, , 07:45 — REGNUM

Российский боксер Максим Власов победил Айзика Чилембу из Малави в поединке, проводившемся в рамках празднования Дня бокса в Геленджике.

Бой продлился все заявленные двенадцать раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей со счетом 117:110, 116:111, 116:111.

Отметим, по итогам боя в активе 32-летнего Максима Власова стало 44 победы при 3 поражениях в профессиональной карьере. Для 32-летнего Айзика Чилембы это седьмое в карьере поражение при 25 победах и 2 ничьих.