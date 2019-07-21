Ньон, Швейцария, , 07:45 — REGNUM

Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».

Причиной штрафа стало то, что судебной палатой по финансовому контролю клубов (CFCB) было установлено, что стамбульский клуб не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период 2018 года.

Также в результате наложения штрафа для «Фенербахче» будет ограничена регистрация новых игроков в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2020/21 и 2021/22 в случае отсутствия положительного баланса финансов.

Кроме этого, на клуб накладываются ограничения на регистрацию свыше 23 футболистов на клубные турниры УЕФА в вышеуказанные сезоны.

Отметим, при этом штраф может быть уменьшен до 1 млн евро в случае, если «Фенербахче» сможет до 15 октября нынешнего года доказать выполнение условий реструктуризации долга при осуществлении нового мониторинга.